В России дали 3,6 года тюрьмы бывшему "министру ДНР"
Тимофеев признан виновным "в покушении на особо крупное мошенничество"
фото из свободных источников
Суд в Москве приговорил бывшего так называемого "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент" к 3,6 годам колонии общего режима.
Об этом сообщает российский "Коммерсантъ".
Тимофеев признан виновным "в покушении на особо крупное мошенничество" - за $5 млн совместно с бывшим советником беглого экс-премьера Николая Азарова Игорем Сосновским он обещал решить вопрос о прекращении уголовного преследования бывшего главы "Рейлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака. Сотрудничавший со следствием Сосновский получил условный срок.
При вынесении приговора суд учел, что Тимофеев "является ветераном боевых действий, имеет звание героя ДНР и ранения".
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