  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В правительстве подготовили закон, который будет пояснять, кого именно будут считать коллаборантами
В тренде

В правительстве подготовили закон, который будет пояснять, кого именно будут считать коллаборантами

Общие новости
(1 голосов)

В законе будет четко прописано, какая деятельность не будет считаться коллаборантской

В правительстве подготовили закон, который будет пояснять, кого именно будут считать коллаборантами

ОП

Новина українською

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о подготовке отдельного закона, который даст четкое объяснение, кого в Украине признавать коллаборантами, а кого нет.

Об этом она сообщила в прямом эфире Национального телемарафона.

"Мы сделали законопроект, я надеюсь, депутаты его поддержат и проголосуют уже вскоре, где четко прописано, какая деятельность не будет считаться коллаборантской", - заявила Верещук.

Читайте такжеБелорусские ВВС и ПВО начали учения с боевыми стрельбами

По словам Верещук, существуют многочисленные нарекания относительно неурегулированности этого вопроса. Потому что, согласно уголовному законодательству, коллаборантами можно признать как учителей, врачей, так и тех, кто торгует на рынке.

Напомним, что уголовная ответственность для коллаборантов в Украине действует с 15 марта 2022 года, тогда вступила в силу ст. 111-1 УКУ. 24 марта парламент принял законопроект №7186, которым дополнен Уголовный кодекс Украины (УКУ) статьей 111-2 и усилена уголовная ответственность за пособничество России.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Ирина Верещук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде