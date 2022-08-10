Годовая инфляция в Украине выросла до 22,2%
Однако в июле по отношению к июню упала до 0,7%
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Инфляция в Украине в июле по отношению к июню упала до 0,7%, но в годовом измерении выросла до 22,2%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Инфляция на потребительском рынке в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 составила 0,7% (против 3,1% в прошлом месяце), с начала года – 18,2%.
В июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,8%. Больше всего (на 8,7%) подорожали яйца.
Сообщается, что на 5,1–1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, рис, свинину, сало, рыбу и рыбные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, масло. В то же время, на 5,4–1,9% подешевели фрукты, говядина и овощи.
По данным Госстата, цены на транспорт снизились на 0,3% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,4%. В то же время, на 2,9% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.
Цены на жилищно-коммунальные услуги выросли на 0,5%. Однако повышение касается только содержания, ремонта и уборки жилья, поскольку правительство ввело мораторий на повышение коммунальных тарифов на период военного положения.
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