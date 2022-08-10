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Без прописки и гарантий. Россия выдает на оккупированных территориях фейковые паспорта

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Эти документы не несут никаких обязательств

Без прописки и гарантий. Россия выдает на оккупированных территориях фейковые паспорта

Новина українською

Россия выдает украинцам на временно оккупированных территориях паспорта по упрощенной процедуре. Однако такие документы не дают владельцам такие же права, которые есть у россиян.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Россия пытается как можно быстрее паспортизовать ТОТ населения Херсонской области и Запорожья, однако, оказывается, даже на территории страны-агрессора этот "паспорт" не считается полноценным документом", - отмечается в сообщении.

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Документы выдаются по упрощенной процедуре. Они не дают никаких гарантий:

  • Нельзя оформить и получать социальные выплаты;
  • Нельзя оформить и получать пенсию;
  • В "паспорте" нет прописки;
  • Не предусмотрены выплаты в случае гибели вследствие принудительной мобилизации.

Отмечается, что единственная причина для выдачи такого "паспорта" - участие в голосовании на так называемых "референдумах" с выбором "правильного" кандидата.

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В статье: война с Россией
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