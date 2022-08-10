Без прописки и гарантий. Россия выдает на оккупированных территориях фейковые паспорта

Россия выдает украинцам на временно оккупированных территориях паспорта по упрощенной процедуре. Однако такие документы не дают владельцам такие же права, которые есть у россиян.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Россия пытается как можно быстрее паспортизовать ТОТ населения Херсонской области и Запорожья, однако, оказывается, даже на территории страны-агрессора этот "паспорт" не считается полноценным документом", - отмечается в сообщении.

Документы выдаются по упрощенной процедуре. Они не дают никаких гарантий:

Нельзя оформить и получать социальные выплаты;

Нельзя оформить и получать пенсию;

В "паспорте" нет прописки;

Не предусмотрены выплаты в случае гибели вследствие принудительной мобилизации.

Отмечается, что единственная причина для выдачи такого "паспорта" - участие в голосовании на так называемых "референдумах" с выбором "правильного" кандидата.