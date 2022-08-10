На блокпосте в Васильевке умерло уже 10 человек, которые хотели эвакуироваться
На блокпосте остается более тысячи автомобилей, которые ждут эвакуации
фото из свободных источников
Во временно оккупированной Васильевке Запорожской области на российском блокпосте умерли 10 человек. Они стояли в очереди на эвакуацию на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.
"Количество смертей выросло и дошло до 10. Это те, кто не дождался эвакуации", - заявил городской голова.
Он отметил, что в Васильевке на блокпосте остается более тысячи автомобилей, которые ждут эвакуации.
По его словам, недавно в местную больницу доставили младенца с тепловым ударом, поскольку оккупанты два дня не пропускали авто.
Стоит отметить, что через Васильевку на подконтрольную Украине территорию едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.
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