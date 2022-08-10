На блокпосте в Васильевке умерло уже 10 человек, которые хотели эвакуироваться

Во временно оккупированной Васильевке Запорожской области на российском блокпосте умерли 10 человек. Они стояли в очереди на эвакуацию на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Количество смертей выросло и дошло до 10. Это те, кто не дождался эвакуации", - заявил городской голова.

Он отметил, что в Васильевке на блокпосте остается более тысячи автомобилей, которые ждут эвакуации.

По его словам, недавно в местную больницу доставили младенца с тепловым ударом, поскольку оккупанты два дня не пропускали авто.

Стоит отметить, что через Васильевку на подконтрольную Украине территорию едут жители Бердянского, Васильевского, Мелитопольского районов Запорожской области, а также Херсонской и Донецкой областей.