Славянск, Бахмут, Авдеевка. Генштаб назвал наиболее горячие участки фронта за 10 августа

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 10 августа.

Идут сто шестьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. По имеющейся информации, с 9 августа этого года, в Минске, под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил республики Беларусь начато проведение собрания с подразделениями территориальной обороны с привлечением военнообязанных запаса. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Гаврилова Слобода, Старые Вырки, Середина-Буда и Бруски Сумской области.

На Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку БпЛА. Значительные усилия уделяют улучшению логистического обеспечения подразделений, действующих на указанном направлении. Совершал обстрелы недалеко от Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного и Шевеловки.

Нанес авиационный удар возле Гусаровки.

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С целью улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. Украинские воины нанесли захватчикам значительные потери и заставили бежать.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Довгенького, Великой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Богородичного, Краснополья и Долины. У Большой Камышевахи оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли.

На Донецком направлении с целью вытеснения украинских подразделений из занятых рубежей враг задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки. Для разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Верхнекаменского, Григорьевки и Сидорового.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии гражданскую инфраструктуру вблизи Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Вершины. Нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева, Вершины и Веселого. Вел воздушную разведку БПЛА.

Наступательными и штурмовыми действиями пытался продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спирне, Яковлевка и Соледарь, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахово, Сухой Балки и Красногоровки. Вблизи последнего и Марьинки оккупанты задействовали еще и авиацию.

Враг вел наступательные действия по направлениям Авдеевки и Песков, получил достойный отпор и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы вблизи Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского. Авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Павловка, Угледар, Новоселка, Новоданиловка и Полтавка. Действовали враждебные разведывательные БПЛА.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Продолжает активно применять БПЛА для воздушной разведки.

Осуществил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Прибужское, Лиманы, Луч, Александровка, Новониколаевка, Мирное, Благодатное, Кобзарцы, Княжевка и Трудолюбовка. Нанес авиационные удары в районах Андреевки, Ольгиного и Новогригорьевки. Пытался вести разведку боем недалеко от Лозового. Попал под точный огонь наших воинов, понес потери и хаотично отступил.