Ермак: Жизненно необходимо завершить активную фазу войны до начала зимы
Одна из причин - возможные российские атаки на теплоэнергетическую инфраструктуру Украины
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Жизненно необходимо завершить активную фазу войны России против Украины до начала зимы.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Интерфакс-Украина".
По его словам, одна из причин установления таких сроков заключается в возможных российских атаках на теплоэнергетическую инфраструктуру Украины.
"Конечно, такие риски (ракетные атаки по объектам теплоэнергетики, - ред.) на протяжении всей войны сохраняются. Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Поэтому это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", - заявил он.
Ермак добавил, что эта задача хотя и сложна и амбициозна, в то же время и жизненно необходима.
"Мы делаем все для того, чтобы цели деоккупации были достигнуты. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию", - добавил руководитель ОП, подчеркнув, что чем дольше российские войска находятся на оккупированных территориях, тем сложнее будет их освобождать.
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