На Запорожском направлении украинские воины сбили российский штурмовик Су-25
С помощью ПЗРК "Игла"
фото из свободных источников
Украинские бойцы с помощью ПЗРК "Игла" сбили очередной российский штурмовик Су-25 на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Нацгвардия.
Сообщается, что во время вражеского налета на Запорожском направлении, боец Национальной гвардии осуществил пуск ракеты из "Иглы" по самолету Су-25. После поражения штурмовика состоялся взрыв за лесополосой.
"Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена", - отмечается в сообщении.
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