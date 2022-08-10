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На Запорожском направлении украинские воины сбили российский штурмовик Су-25

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С помощью ПЗРК "Игла"

На Запорожском направлении украинские воины сбили российский штурмовик Су-25

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские бойцы с помощью ПЗРК "Игла" сбили очередной российский штурмовик Су-25 на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Нацгвардия.

Сообщается, что во время вражеского налета на Запорожском направлении, боец Национальной гвардии осуществил пуск ракеты из "Иглы" по самолету Су-25. После поражения штурмовика состоялся взрыв за лесополосой.

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"Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена", - отмечается в сообщении.

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В статье: война с Россией
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