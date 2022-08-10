Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в России

Украинские дипломаты достигли принципиальной договоренности со Швейцарией, о представлении украинских интересов на территории России.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По словам Николенко, МИД во главе с министром Дмитрием Кулебой прилагает максимум усилий, для защиты интересов граждан Украины в России. В помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которые были незаконно вывезены из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в том числе дети. Многие наши граждане оказались на российской территории без документов. Как известно, украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют.

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"По поручению президента Украины, МИД достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории России. Выбор в пользу Швейцарии был сделан, из-за ее большой опыт выполнения таких функций и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность оказать свои добрые услуги", - заявил Николенко.

Пресс-секретарь МИД заявил, что модальности представления Швейцарией интересов Украины в РФ будут определяться двусторонним соглашением. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в России должна предоставить принимающая сторона.

"После завершения этого процесса, проинформируем о деталях", - подчеркнул Николенко.

Напомним, что ранее Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев, находящихся на территории России.