СМИ: 64-я бригада армии РФ, которая зверствовала в Буче, уничтожена почти полностью

От 64-й бригады армии РФ, которой Владимир Путин даровал звание "гвардейской", почти ничего не осталось, но расформировать ее было бы косвенным признанием ответственности России за военные преступления в Украине.

Об этом идет речь в материале Радио Свобода.

Изданию удалось подтвердить факт смерти большинства из 44 солдат и офицеров 64-й отдельной мотострелковой бригады с Хабаровского края, фото которых появились в сети 7 августа.

В материале говорится, что в состав бригады для отправки в Украину входили 1500 военных – офицерский состав, контрактники, также подписавшие контракт перед выездом. Пока из личного состава в живых не осталось почти никого. Однако бригаду не расформируют, поскольку это могло быть признанием ответственности России за военные преступления в Украине.

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Эту информацию журналистам сообщил военный медик из Хабаровска Алексей Асташов. Именно он в своем блоге в соцсети опубликовал фото стенда с траурными фотографиями 44 солдат и офицеров этой бригады. В подписи он указал, что на фото - кавалеры ордена мужества (посмертно), погибшие в Украине.

По словам медика, бригаде не предоставляли ротации, из-за чего по меньшей мере сотня бойцов отказались воевать.

Также аналитики по просьбе журналистов подсчитали, что от бригады, которой Путин присвоил звание "гвардейская", почти ничего не осталось - с учетом погибших, раненых и отказавшихся дальше воевать, бригада могла потерять тысячу человек. Ее остатки могут сейчас быть разбросаны по другим подразделениям.