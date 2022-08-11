Ночь с обстрелами и погибшими: россияне били по Днепропетровщине, Харькову и Николаеву

Ночью российские войска обстреляли Харьков, попали во двор жилого дома в Киевском районе города. Всего известно о четырех "прилетах" в городе. Информации о пострадавших пока нет, как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Также ночью российская армия атаковала четыре района Днепропетровской области. Об этом сообщают глава ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук. Никопольский район враг трижды обстрелял из "Градов" – 120 прилетов. В Никополе 3 человека погибли, 7 ранены, среди раненых 13-летняя девочка. Повреждены десятки домов, пять квартир разрушены. Без света осталось более 6 000 никопольчан. Также около 4 утра был зафиксирован прилет в Днепровском районе, масштабы разрушений выясняются. Вчера, 10 августа, в 22:25 и сегодня, 11 августа, в 06:30 враг обстреливал с. Константиновка Первомайской громады Николаевской области. Последствия повреждений уточняются. Пострадавших нет.