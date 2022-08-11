  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью в районе белорусского аэродрома были слышны взрывы, также на россии горела воинская часть
В тренде

Ночью в районе белорусского аэродрома были слышны взрывы, также на россии горела воинская часть

Общие новости
(1 голосов)

Как это так… Наверное, курят не там, где нужно…

Ночью в районе белорусского аэродрома были слышны взрывы, также на россии горела воинская часть

Цаплиенко Telegram-канал

Новина українською

Ночью в районе белорусского аэродрома "Зябровка" были слышны взрывы и видны вспышки (не менее 8 вспышек, если быть точным), как сообщает Беларускі Гаюн. Минобороны Республики Беларусь выдвинуло свою версию ночных событий:

"Сообщение пресс-службы. В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет".

Также сообщаем о том, что в Оркостане вспыхнул пожар на территории воинской части. Горела воинская часть в Долгопрудном (московская область). Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. В здании были срочники и персонал. По предварительным данным, все эвакуированы. На данный момент огонь локализован. Информации о пострадавших пока нет.

Читайте такжеНочь с обстрелами и погибшими: ночью россияне били по Днепропетровщине, Харькову и Николаеву

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/modmilby

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде