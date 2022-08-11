Ночью в районе белорусского аэродрома были слышны взрывы, также в рф горела воинская часть (upd)

Ночью в районе белорусского аэродрома "Зябровка" были слышны взрывы и видны вспышки (не менее 8 вспышек, если быть точным), как сообщает Беларускі Гаюн. Минобороны Республики Беларусь выдвинуло свою версию ночных событий:

"Сообщение пресс-службы. В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет".

Также сообщаем о том, что в Оркостане вспыхнул пожар на территории воинской части. Горела воинская часть в Долгопрудном (московская область). Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. В здании были срочники и персонал. По предварительным данным, все эвакуированы. На данный момент огонь локализован. Информации о пострадавших пока нет.