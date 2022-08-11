ВСУ на юге уничтожили 4 десятка оккупантов, технику, боеприпасы и пункт управления россиян

Украинские защитники на южном фронте в течение 10 августа уничтожили 41 орка и российскую технику. Также авиация ВСУ попала по складам боеприпасов и пункту управления россиян. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

В течение дня украинские авиаторы нанесли 6 авиаударов. Дважды штурмовая авиация ударила по опорному пункту и скоплению живой силы, вооружения и техники россиян в Бериславском районе Херсонской области.

Также украинские бомбардировщики атаковали два склада боеприпасов и еще одно скопление техники в Баштанском районе Николаевской области. ВСУ своими вертолетами дважды поразили опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники российско-оккупационных войск.

Украинские защитники сбили российский беспилотник "Элерон-3", когда оккупанты пытались провести воздушную разведку в Николаевском районе. В командовании подтвердили, что на южном фронте в течение 10 августа оккупанты потеряли 41 солдата, три гаубицы "Мста-Б", 7 единиц бронированной и автомобильной техники. Также украинские защитники в районе села Новокаменка на Херсонщине нанесли огневой удар по командному пункту 126-й отдельной бригады береговой охраны береговых войск вмф рф.

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У поселка Красный Маяк 49-я вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке ВСУ попали в командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка — в склад боеприпасов.