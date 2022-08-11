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Ровно 43 тысяч убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Ровно 43 тысяч убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля.

По состоянию на утро 11 августа потери личного состава армии рф составляют 43 тысячи человек, за среду, 10 августа было ликвидировано еще 200 оккупантов.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1846 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 974 (+3) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 134 (+1) ед,
  • самолетов – 232 (+0) ед,
  • вертолетов – 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6),
  • крылатые ракеты – 185 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13) ед,
  • специальная техника – 90 (+1).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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