Ровно 43 тысяч убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной
Закрыли еще одну сотню ББМ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля.
По состоянию на утро 11 августа потери личного состава армии рф составляют 43 тысячи человек, за среду, 10 августа было ликвидировано еще 200 оккупантов.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1846 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 974 (+3) ед,
- РСЗО - 261 (+0) ед,
- средства ПВО - 134 (+1) ед,
- самолетов – 232 (+0) ед,
- вертолетов – 193 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6),
- крылатые ракеты – 185 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13) ед,
- специальная техника – 90 (+1).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком направлении.
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