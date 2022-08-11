Великобритания предоставит Украине дополнительные РСЗО и снаряды к ним
Спасибо партнерам
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Великобритания удваивает количество реактивных систем залпового огня, которые посылает в Украину. В настоящее время страна уже предоставила три пусковые установки, похожие на американские системы HIMARS. Они используют такие же ракеты с дальностью до 80 км. Министр обороны Бен Уоллес подтвердил BBC, что теперь он отправит Украине еще три системы, а также значительное количество ракет, которые они запускают.
По его словам, это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры. Уоллес заявил об этом в Копенгагене, где он принимает участие в международной конференции с союзниками, обещающими продолжать военную и финансовую поддержку Украины.
Он сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.
"Наша непрерывная поддержка посылает очень четкое сообщение: Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны, и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения путина", – сказал Уоллес.
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