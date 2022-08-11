Великобритания предоставит Украине дополнительные РСЗО и снаряды к ним

Великобритания удваивает количество реактивных систем залпового огня, которые посылает в Украину. В настоящее время страна уже предоставила три пусковые установки, похожие на американские системы HIMARS. Они используют такие же ракеты с дальностью до 80 км. Министр обороны Бен Уоллес подтвердил BBC, что теперь он отправит Украине еще три системы, а также значительное количество ракет, которые они запускают.

По его словам, это высокоточное оружие уже помогает Украине нацеливаться на российские поставки боеприпасов и командные центры. Уоллес заявил об этом в Копенгагене, где он принимает участие в международной конференции с союзниками, обещающими продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

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Он сказал, что Британия "очень довольна" тем, как Украина использует ракетные установки, уже предоставленные Западом. По его словам, украинские силы показали, что они гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы у них быстро не закончились боеприпасы. Уоллес отметил, что это часть перехода Украины от использования старого оружия советской эпохи к современному оружию НАТО.