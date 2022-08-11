россия нанесла удар по частному сектору Краматорска, также оккупанты убили 6 человек в Бахмуте
Необходимо эвакуироваться из региона
Донецька облдержадміністрація
россия нанесла ракетный удар по частному Краматорскому сектору. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко и обнародовал видео последствия вражеских обстрелов.
россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако 3 дома получили повреждения. Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно бить по городу. Кириленко напоминает, что безопасных мест в Донецкой области сейчас нет, поэтому призывает всех эвакуироваться.
За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донбасса: 6 в Бахмуте, 3 в Соледаре, 1 в Красногоровке и 1 в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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