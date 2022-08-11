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Украина возобновила транзит нефти из рф по трубопроводу Дружба. Венгрия оплатила транзит вместо россии

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Украина возобновила транзит нефти из рф по трубопроводу Дружба. Венгрия оплатила транзит вместо россии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Транзит российской нефти через украинскую часть трубопровода "Дружба" восстанавливается после того, как венгерская MOL взяла на себя оплату услуг вместо россии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на компанию MOL.

Напомним, ранее стало известно, что российская "Транснефть" не смогла оплатить услуги транзита в пользу Украины, в результате чего прокачка нефти в Венгрию, Чехию и Словакию была прекращена на 6 суток.

По словам представителей MOL, нефть вновь течет через южную ветку нефтепровода "Дружба" и уже достигла Словакии, а в четверг, 11 августа, должна добраться до Венгрии. В то же время возобновления поставок российской нефти в Чехию не ожидается.

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В статье: война с Россией
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Источник:
reuters.com

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
11.08.2022 в 11:30
Нормпльно Европа от российской нефти отказывается, а Украина еще на этом и зарабатывает!
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