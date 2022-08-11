На Запорожской АЭС сработала аварийная защита
Один из трех работающих энергоблоков отключился
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По состоянию на 08:00 11 августа 2022 г. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на прошлой неделе повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.
В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков. В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.
Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.
Отметим, что на фоне новостей о переключении рашистами ЗАЭС в Крым, в Херсонской области начали падать высоковольтные линии передач, ведущие от атомной электростанции к оккупированному полуострову.
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