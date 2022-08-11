  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Запорожской АЭС сработала аварийная защита
В тренде

На Запорожской АЭС сработала аварийная защита

Общие новости
(3 голосов)

Один из трех работающих энергоблоков отключился

На Запорожской АЭС сработала аварийная защита

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По состоянию на 08:00 11 августа 2022 г. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на прошлой неделе повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков. В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.

Читайте такжеЭнергоатом: Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым

Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

Отметим, что на фоне новостей о переключении рашистами ЗАЭС в Крым, в Херсонской области начали падать высоковольтные линии передач, ведущие от атомной электростанции к оккупированному полуострову.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ЗАЭС
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/energoatom_ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде