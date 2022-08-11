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Сейм Латвии признал россию государством – спонсором терроризма

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Сейм Латвии признал россию государством – спонсором терроризма

#russiaisaterroriststate

Новина українською

Сейм Латвии в своем заявлении от 11 августа признает российскую федерацию государством, поддерживающим терроризм. Сейм Латвии принял заявление о целенаправленных военных атаках россии на мирное население Украины и общественное пространство, в котором насилие россии против мирного населения признается терроризмом, а сама россия – государством, поддерживающим терроризм.

В заявлении Сейм призывает страны Европейского союза немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз гражданам россии и Беларуси. В заявлении Сейма отмечается, что с момента неспровоцированного военного нападения рф на Украину двенадцать миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более пяти миллионов – покинуть свою страну.

Как сообщает издание Delfi, в Литве депутаты-консерваторы подготовили поправки к закону о гражданстве: в частности, они предлагают лишать гражданства за поддержку агрессора тех людей, которые получили гражданство Литвы в виде исключения.

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В статье: война с Россией
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Источник:
saeima.lv

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