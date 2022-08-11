Умер экс-капитан Карпат - автор исторического хет-трика в ворота московского клуба
Ещё одна легенда покинула этот мир
Фото: ФК Карпаты (Львов)
В среду, 10 августа, на 76-м году жизни не стало экс-игрока "Карпат" Остапа Савки, сообщает пресс-служба львовского клуба.
Уроженец Дрогобыча перебрался в "Карпаты" после выступлений за родной "Нефтяник" и донецкий "Шахтер". В составе "львов" Савка провел 9 сезонов, был капитаном команды, участвовал в дебютном еврокубковом походе в 1970-м.
А через два года Остап Владимирович записал в актив хет-трик в матче с московским "Локомотивом", который так и остается единственным для футболистов "Карпат", оформленным в Высшей лиге.
Всего за львовскую команду провел 194 матча, отличился 16-ю голами. После завершения активных выступлений работал тренером СДЮШОР "Карпаты".
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной Украины: Отдать детей в русскую школу? Это исключено
- Тренер Айнтрахта отреагировал на поражение от Реала в Суперкубке УЕФА
- Трофей для Реала, хаос в Барсе и две победы Шахтёра. Главные новости за 10 августа
- Россияне быстро изменили свои планы и накивали пятками - сводка Генштаба за 9 августа
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО