Умер экс-капитан Карпат - автор исторического хет-трика в ворота московского клуба

В среду, 10 августа, на 76-м году жизни не стало экс-игрока "Карпат" Остапа Савки, сообщает пресс-служба львовского клуба.

Уроженец Дрогобыча перебрался в "Карпаты" после выступлений за родной "Нефтяник" и донецкий "Шахтер". В составе "львов" Савка провел 9 сезонов, был капитаном команды, участвовал в дебютном еврокубковом походе в 1970-м.

А через два года Остап Владимирович записал в актив хет-трик в матче с московским "Локомотивом", который так и остается единственным для футболистов "Карпат", оформленным в Высшей лиге.

Всего за львовскую команду провел 194 матча, отличился 16-ю голами. После завершения активных выступлений работал тренером СДЮШОР "Карпаты".