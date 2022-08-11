"После победы". Резников пообещал провести расследование, кто разминировал Чонгар
Виновные будут наказаны
Фото: Міністерство оборони України / Автор невідомий
Министр обороны Алексей Резников считает, что подрыв моста возле Чонгара на административной границе Украины с оккупированным Крымским полуостровом не остановил бы наступление россиян, потому что из Крыма есть ряд сухопутных путей. Об этом он рассказал интервью "Украинской правде".
"Могу сказать только одну вещь, я этот аргумент применил, защищая наших военных во время заседания этого парламентского комитета: все, кто кричит "Все пропало, мост не взорвали!", послушайте в первую очередь военных! И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И потому подрыв моста не повлиял бы никак на возможность россиян продвинуться в этом направлении".
"Вопрос Чонгара и разминирования моста будет расследоваться после победы. Этот вопрос обсуждался на заседании профильного парламентского комитета. Я был на нем вместе с генералом Залужным, нашим главнокомандующим, и начальником Генерального штаба генералом Шапталой. Нашими военными было дано следующее объяснение, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, они точно будут привлечены к ответственности. Военные сами заинтересованы в проведении такого расследования".
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