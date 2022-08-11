Удар по аэродрому Саки стал наибольшей потерей российской авиации за день со времен Второй мировой

По меньшей мере, семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов на аэродроме возле поселка Новофедоровка в Крыму. Это стало самой большой потерей авиации российской федерации в течение дня со Второй мировой войны, сообщает CNN.

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон изучил спутниковые снимки Planet Lab, на которых снята авиабаза Саки до и после взрывов. По его словам, уничтоженные боевые самолеты, вероятно, являются бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30. Лейтон отметил, что еще два самолета были повреждены.

Телеканал отмечает, что количество уничтоженных самолетов указывает на то, что вторник, 9 августа, стал одним из самых разрушительных дней для российской военной авиации за более чем семь десятилетий, включая советскую эпоху. В немногочисленных доступных данных о потерях военных самолетов в советское время и в современной россии нет упоминания о подобных потерях от одного инцидента за один день.