Украинские власти объявили воздушную тревогу в Херсонской области впервые за 4 месяца

В 13:06 по киевскому времени начала заполняться карта воздушных тревог по областям Украины. Так, украинские власти объявили сирену в Херсонской области впервые с 15 апреля.

По состоянию на 13:58, вся территория Украины (кроме полуострова Крым) мерцает красным цветом.

Сообщается о взлете трех истребителей из аэропорта в Республике Беларусь. Также пишут о запуске российских ракет типа "Калибр" с кораблей у Крыма.