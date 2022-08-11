Украинские власти объявили воздушную тревогу в Херсонской области впервые за 4 месяца
Что бы это значило?
alerts.in.ua
В 13:06 по киевскому времени начала заполняться карта воздушных тревог по областям Украины. Так, украинские власти объявили сирену в Херсонской области впервые с 15 апреля.
По состоянию на 13:58, вся территория Украины (кроме полуострова Крым) мерцает красным цветом.
Сообщается о взлете трех истребителей из аэропорта в Республике Беларусь. Также пишут о запуске российских ракет типа "Калибр" с кораблей у Крыма.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:alerts.in.ua
Популярное сейчас
- Ночью в районе белорусского аэродрома были слышны взрывы, также в рф горела воинская часть (upd)
- Умер экс-капитан Карпат - автор исторического хет-трика в ворота московского клуба
- Демарш Роналду – самое нелепое событие лета. Португалец косплеит Бейла и бросает тень на собственное наследие
- Почти с десяток российских самолетов. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 9 августа
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти