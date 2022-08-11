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Дания увеличит финансовую поддержку Украины, Эстония закрывает границы для граждан рф с шенгенскими визами

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Дания увеличит финансовую поддержку Украины, Эстония закрывает границы для граждан рф с шенгенскими визами

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Дания увеличит свою финансовую помощь Украине на 110 миллионов евро. Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен на конференции с участием министров обороны нескольких европейских стран, как сообщает Reuters.

"Это война против ценностей, на которых построена Европа и свободный мир... Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины".

В то же время Эстония приняла решение закрыть границы для граждан россии с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями – об этом сообщается в МИД Эстонии. Эстонские власти с 18 августа намерены не впускать в страну граждан россии с выданными Эстонией шенгенскими визами.

Под санкции Эстонии не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками. Лица, обладающие правом свободного передвижения согласно законодательству ЕС. Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянное проживание в Эстонии.

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В статье: война с Россией
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Источник:
reuters.com

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