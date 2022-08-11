Резников: Окончание горячей фазы войны не означает завершения "окопной истории"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что окончание горячей фазы войны не означает, что украинские военные выйдут из окопов.

Об этом он заявил в интервью УП.

Ранее министр говорил, что рассчитывает, что к началу зимы горячая фаза войны закончится.

"Смотрите, горячая фаза ведь не означает, что мы уходим из окопов. Горячая фаза это, условно говоря, мы с вами в мае понесли самые большие потери. Сейчас это кратно меньше, потому что нам удалось благодаря новому оружию постепенно наносить те точечные поражения по складам, пунктам управления, по командованию. И их нашествие остановилось, продвижение идет довольно медленно.

Но это тоже – кровью и жизнью наших ребят. Поэтому, когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история", - пояснил Резников.