Резников: Окончание горячей фазы войны не означает завершения "окопной истории"
Пояснение от Минобороны
Фото: Міністерство оборони України / Автор невідомий
Министр обороны Алексей Резников заявил, что окончание горячей фазы войны не означает, что украинские военные выйдут из окопов.
Об этом он заявил в интервью УП.
Ранее министр говорил, что рассчитывает, что к началу зимы горячая фаза войны закончится.
"Смотрите, горячая фаза ведь не означает, что мы уходим из окопов. Горячая фаза это, условно говоря, мы с вами в мае понесли самые большие потери. Сейчас это кратно меньше, потому что нам удалось благодаря новому оружию постепенно наносить те точечные поражения по складам, пунктам управления, по командованию. И их нашествие остановилось, продвижение идет довольно медленно.
Но это тоже – кровью и жизнью наших ребят. Поэтому, когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история", - пояснил Резников.
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