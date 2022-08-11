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Резников: Окончание горячей фазы войны не означает завершения "окопной истории"

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Пояснение от Минобороны

Резников: Окончание горячей фазы войны не означает завершения "окопной истории"

Фото: Міністерство оборони України / Автор невідомий

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников заявил, что окончание горячей фазы войны не означает, что украинские военные выйдут из окопов.

Об этом он заявил в интервью УП.

Ранее министр говорил, что рассчитывает, что к началу зимы горячая фаза войны закончится.

"Смотрите, горячая фаза ведь не означает, что мы уходим из окопов. Горячая фаза это, условно говоря, мы с вами в мае понесли самые большие потери. Сейчас это кратно меньше, потому что нам удалось благодаря новому оружию постепенно наносить те точечные поражения по складам, пунктам управления, по командованию. И их нашествие остановилось, продвижение идет довольно медленно.

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Но это тоже – кровью и жизнью наших ребят. Поэтому, когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история", - пояснил Резников.

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В статье: война с Россией
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