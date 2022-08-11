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Генсек ООН: Нужна срочная договоренность по демилитаризации ЗАЭС

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Очередная обеспокоенность

Генсек ООН: Нужна срочная договоренность по демилитаризации ЗАЭС

фото из свободных источников

Новина українською

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо демилитаризировать территорию атомной станции и договориться об этом как можно скорее.

Об этом сообщается на странице ООН.

"Я серьезно обеспокоен ситуацией, которая развивается на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее на юге Украины. Я призвал всех заинтересованных лиц проявить здравый смысл и разум и не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, безопасность или безопасность атомной станции – самой большой в своем роде в Европе.

К сожалению, вместо деэскалации в последние несколько дней поступали сообщения о дальнейших глубоко тревожных инцидентах, которые, если они будут продолжаться, могут привести к катастрофе.

Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины немедленно прекратить какие-либо военные действия в непосредственной близости от завода и не наносить удары по его объектам или окрестностям.

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Я призываю стороны вывести любой военный персонал и оборудование с завода и удержаться от дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Объект нельзя использовать как часть какой-либо военной операции. Вместо этого требуется срочная договоренность на техническом уровне относительно безопасного периметра демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории.

Организация Объединенных Наций продолжает полностью поддерживать важную работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его усилия по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции. Я призываю стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к месту.

Мы должны четко понимать, что любой потенциальный ущерб Запорожской или другим ядерным объектам в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона и за его пределами. Это абсолютно неприемлемо", - говорится в заявлении Гутерриша.

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В статье: война с Россией Антониу Гутерриш
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