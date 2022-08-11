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Воевать против Украины согласились около 13 тысяч белорусских военнослужащих

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В Генштабе ожидают провокации

Воевать против Украины согласились около 13 тысяч белорусских военнослужащих

фото из свободных источников

Новина українською

Несколько тысяч белорусских военных подписали согласие на участие в войне против Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у украинских военных есть информация о том, что вдоль госграницы Украины находятся шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. Разведка содержит данные о нескольких тысячах добровольцев, которые готовы выступить на стороне российских войск и воевать в Украине.

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"По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины. Основной мотив – материально-финансовый. Страх и деньги – основные факторы российского военного присутствия" , - подчеркнул Громов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Цензор.НЕТ

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Комментарии (3)
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
11.08.2022 в 18:21
це добре .. пару тисяч гробів приїде в Білорусь і їх армія точно не піде воювати!
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.08.2022 в 17:28
гниди
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
11.08.2022 в 17:20
против кого воюете и за кого
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+2
0

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