Воевать против Украины согласились около 13 тысяч белорусских военнослужащих

Несколько тысяч белорусских военных подписали согласие на участие в войне против Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, у украинских военных есть информация о том, что вдоль госграницы Украины находятся шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. Разведка содержит данные о нескольких тысячах добровольцев, которые готовы выступить на стороне российских войск и воевать в Украине.

Читайте также

"По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины. Основной мотив – материально-финансовый. Страх и деньги – основные факторы российского военного присутствия" , - подчеркнул Громов.