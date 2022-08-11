Воевать против Украины согласились около 13 тысяч белорусских военнослужащих
В Генштабе ожидают провокации
фото из свободных источников
Несколько тысяч белорусских военных подписали согласие на участие в войне против Украины.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, у украинских военных есть информация о том, что вдоль госграницы Украины находятся шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. Разведка содержит данные о нескольких тысячах добровольцев, которые готовы выступить на стороне российских войск и воевать в Украине.
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"По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины. Основной мотив – материально-финансовый. Страх и деньги – основные факторы российского военного присутствия" , - подчеркнул Громов.
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