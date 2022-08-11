На Херсонщине взорвали электроопоры ЛЭП
Интересное развитие событий
Три высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП), поставляющие электроэнергию из материковой части Украины в аннексированный Россией Крым, обесточены в результате повреждения их электросопротивлений - они взорваны и спилены.
Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом Укринформа сообщил во вторник крымскотатарский активист Ленур Ислямов.
"На Херсонщине в настоящее время повреждены три электроопоры трех линий электропередач, идущих из материковой Украины в Крым. Это линии "Мелитополь-Джанкой", "Каховка-Островская" и "Каховка-Джанкой". Две опоры на двух ЛЭП были взорваны, а одна - спилена. Теперь все три ЛЭП обесточены", - рассказал Ислямов.
По его информации, одна из поврежденных опор упала.
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