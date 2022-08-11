Россияне снова обстреляли ЗАЭС
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ЭнергоАТОМ
Российские войска в четверг снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.
Об этом сообщает "Энергоатом".
"Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.
На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.
Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести пересменку. Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены.
В агентстве заверили, что ситуация на станции сейчас контролируемая. Информация, которую мгновенно начали разгонять во вражеских пабликах, что якобы персонал в панике покидает станцию, фейковая и манипулятивная, заявили в "Энергоатоме".
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