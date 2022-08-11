ПВО ВСУ сбили две ракеты Калибр над Харьковщиной
ПВО работает
фото из свободных источников
Зенитники Воздушных сил сбили над Харьковщиной две российские крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с Черного моря
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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"11 августа в Харьковской области около 13.30 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
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