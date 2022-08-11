  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ПВО ВСУ сбили две ракеты Калибр над Харьковщиной
В тренде

ПВО ВСУ сбили две ракеты Калибр над Харьковщиной

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

ПВО работает

ПВО ВСУ сбили две ракеты Калибр над Харьковщиной

фото из свободных источников

Новина українською

Зенитники Воздушных сил сбили над Харьковщиной две российские крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с Черного моря

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Читайте такжеСлавянск, Бахмут, Авдеевка. Генштаб назвал наиболее горячие участки фронта за 10 августа

"11 августа в Харьковской области около 13.30 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде