Россия потеряла в Украине две эскадрилии Су-35
Низкий уровень живучести
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Российская Федерация в войне против Украине потеряла две эскадрильи новейших истребителей Су-35.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.
По его словам, российские самолеты Су-35 показали низкий уровень живучести в Украине.
"За время полномасштабной агрессии оккупанты потеряли две эскадрильи таких самолетов. Это около 24 единиц", - отметил он.
Громов добавил, что за минувшую неделю украинские силы сбили 27 воздушных целей. А в связи с большими потерями в авиационной технике противник готовится привлечь к боевым действиям Су-24М - это устаревшие бомбардировщики, которые были выведены из боевого состава.
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