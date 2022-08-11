Россияне в очередной раз обстреляли ЗАЭС

Российские военные в четвертый раз за сутки наносят удары по Запорожской АЭС. Во время последнего обстрела россияне попали неподалеку от первого энергоблока.

Об этом пишет Telegram-канал "Энергоатома".

Как отмечает "Энергоатом", в результате удара была повреждена насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Неподалеку фиксируется сильное задымление.

Читайте также Россиянин пойдет под суд за то, что подпалил два авто с символами Z

"Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков", - добавляет Энергоатом.

Напомним, что российские военные в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Во время последнего удара зафиксировали десять "прилетов". Согласно данным "Энергоатома", радиационный фон на территории станции был в пределах нормы.