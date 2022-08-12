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"Убийство – грех!" Ломаченко опубликовал интервью митрополита московского патриархата

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Ранее тот заявлял, что украинцев бомбят из-за поддержки ЛГБТ

"Убийство – грех!" Ломаченко опубликовал интервью митрополита московского патриархата

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Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) опубликовал пост в Instagram об отношении к войне, которую начала россия.

Боксер разместил видео с Запорожским и Мелитопольским Митрополитом Лукой о его отношении к войне в Украине.

"Убийство – грех!".

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В статье: Василий Ломаченко
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Комментарии (2)
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RockNRoLLa (IF)
12.08.2022 в 14:50
Вбити людину це, звичайно ж, гріх. Але, від коли це мос**ль став людиною? Це по-перше. А по-друге - ломаченко дов**б
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+1
0
MaximSK (Киев)
12.08.2022 в 14:10
У него реально промыты возги, если он так думает. Вроде взрослый человек, а верит в русские сказки.
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+2
0

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