Россияне 4 раза за день обстреляли ЗАЭС

Российские войска в четверг 4 раза обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Сегодня, 11 августа 2022 года, рашисты в очередной раз подвергли обстрелам крупнейшую в Украине и Европе Запорожскую атомную электростанцию. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал. Однако враг на этом не остановился.

Еще пять "прилетов" произошли в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС", - говорится в заяении.

В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести пересменку. Ведь ради безопасности атомщиков автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Пока ситуация не нормализуется, работу будут продолжать работники предыдущей смены.

В 17:50 в "Энергоатоме" заявили о третьем за день обстреле района расположения ЗАЭС.