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Россиян отбросили на чеырех участках. Сводка Генштаба на вечер 11 августа

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Сводка Генштаба по положению на фронтах за 11 августа

Россиян отбросили на чеырех участках. Сводка Генштаба на вечер 11 августа

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 11 августа.

Продолжаются сто шестьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В Сумской области враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Ворожба, Мезеновка, Павловка и Белополье, а на Черниговщине - недалеко от села Логи. Значительное внимание оккупанты уделяют воздушной разведке БпЛА.

На Харьковском направлении враг произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Родное, Прудянка, Слатино, Новое, Русская Лозовая, Петровка, Украинка, Победа, Барановка, Чеполь, Одноробовка, Печенеги и Слобожанское. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Старого Салтова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Карнауховки, Мазановки, Большой Камышевахи, Довгенького, Новой Дмитровки, Грушувахи и Норцовки, а авиаудар - недалеко от Залимана.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в городах Краматорск и Бахмут. С целью сковывания действий и недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления производит огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения.

На Краматорском направлении обстреляны районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского.

Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Григоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враг отброшен назад.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии территории в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Яковлевка, Кодема и Курдюмовка. Задействовал авиацию для нанесения ударов неподалеку от Выимки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцева.

Враг, штурмовыми действиями, пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцева, Вершины и Дачи. Украинские воины нанесли оккупантам потери и принудили к бегству.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Марьинка, Нетайлово, Авдеевка, Опросное и Красногоровка. Оккупанты также нанесли авиационных ударов вблизи Авдеевки и Марьинки.

Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы фиксировались возле Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковловки, Гуляйпольского, Большой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиация врага действовала вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки.

Оккупанты понесли потери и отошли при попытке штурма в направлении Павловки.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой им территории.

Обстреляли из танков и артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Николаев, Прибужское, Лиманы, Галициново, Заря, Александровка, Шевченково, Новониколаевка, Киселевка, Любомировка, Поляна, Андреевка, Зеленый Гай, Березнеговатое, Лепетиха, Ивановка, Кременчуг . Противник нанес авиаудары неподалеку от Андреевки, Новогригоровки, Лозового и Белого Криницы. Активно ведет воздушную разведку БПЛА.

В Акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает поддерживать действия наземной группировки войск, выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражению военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

В готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Личный состав противника деморализован. В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Луганской области.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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