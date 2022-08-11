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Уоллес: Путин делал ставку на август, но ему вряд ли удастся захватить Украину

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Уоллес: Путин делал ставку на август, но ему вряд ли удастся захватить Украину

Новина українською

Президент России Владимир Путин делал ставку на то, что союзникам Украины в августе наскучит поддерживать ее. Но теперь ему вряд ли вообще удастся захватить страну.

Об этом сообщает The Guardian, которая цитирует заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

По его словам, вторжение России в Украину начало терпеть неудачу, поскольку западные союзники обещают увеличить финансовую и военную поддержку Киева.

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"Им (россиянам, - ред.) пока не удалось и вряд ли когда-нибудь удастся оккупировать Украину. Их вторжение хромало и изменилось до такой степени, что они на самом деле сосредоточились только в частях юга и востока, очень-очень далеко от своей трехдневной так называемой "специальной операции", - отметил он.

Уоллес подчеркнул, что "трехдневная операция" длится уже почти полгода и сопровождается значительными потерями.

"Президент Путин сделал ставку на то, что в августе, через несколько месяцев, нам всем наскучит конфликт, и международное сообщество разойдется в разные стороны. Что ж, сегодня доказывает обратного. Мы вышли с этой встречи (конференция в Копенгагене, - ред.) с еще большими обещаниями финансирования и военной помощи. И все это направлено на то, чтобы помочь Украине победить, помочь Украине отстоять свой суверенитет и действительно гарантировать, что амбиции президента Путина в Украине потерпят неудачу", - добавил британский министр.

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В статье: война с Россией
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