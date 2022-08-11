Латвия признала Россию спонсором терроризма: россия в истерике

Официальная представительница МИД России Мария Захарова скандально отреагировала на решение Латвии, которая признала РФ государством-спонсором терроризма.

Свою реакцию Захарова обнародовала в Telegram.

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксено

фобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", - истерично заявила она.

Захарова также напомнила свой комментарий от 8 августа, в котором назвала тогда еще намерение объявить Россию спонсором терроризма "очередной враждебной акцией латвийских законодателей".

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"Патологическая русофобия правящей верхушки Латвии уже стала причиной серьёзных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни её населения", – написала она тогда.

Напомним, что ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС признать Россию государством-спонсором терроризма, потому что поведение рашистов похоже на ИГИЛ. Уже 11 августа Сейм Латвии признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим тероризм.