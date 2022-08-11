Латвия признала Россию спонсором терроризма: россия в истерике
Захарова продолжает истерить
фото из свободных источников
Официальная представительница МИД России Мария Захарова скандально отреагировала на решение Латвии, которая признала РФ государством-спонсором терроризма.
Свою реакцию Захарова обнародовала в Telegram.
"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксено
фобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", - истерично заявила она.
Захарова также напомнила свой комментарий от 8 августа, в котором назвала тогда еще намерение объявить Россию спонсором терроризма "очередной враждебной акцией латвийских законодателей".
"Патологическая русофобия правящей верхушки Латвии уже стала причиной серьёзных экономических и социальных проблем этой прибалтийской страны, обрушила уровень жизни её населения", – написала она тогда.
Напомним, что ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС признать Россию государством-спонсором терроризма, потому что поведение рашистов похоже на ИГИЛ. Уже 11 августа Сейм Латвии признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим тероризм.
Популярное сейчас
- Университатя - Заря: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций
- Журналист: Шахтер выиграл у Динамо борьбу за лидера Зари
- Умер экс-капитан Карпат - автор исторического хет-трика в ворота московского клуба
- Почти с десяток российских самолетов. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 9 августа
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925