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США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

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Энергодар в центре внимания

США поддержали создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты поддерживают призывы к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил представитель Госдепартамента, пишет Reuters.

"Бои возле атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль, а также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции", - сказал представитель.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее в четверг призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

Как стало известно, Россия запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС.

Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

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В статье: война с Россией
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