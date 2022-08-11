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Данилов: Оккупанты могут взорвать ЗАЭС, тогда авария в Чернобыле будет цветочками

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Данилов: Оккупанты могут взорвать ЗАЭС, тогда авария в Чернобыле будет цветочками

Фото: Getty Images

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В Украине оценили риски ядерной катастрофы, в результате атак на Запорожскую АЭС и сообщили о вероятности ее подрыва.

Об этом сообщает Радио НВ со ссылкой на выступление секретаря СНБО Алексея Данилова.

Данилов заявил, что в ядерная катастрофа на Запорожской АЭС будет больше, чем взрыв на Чернобыльской станции.

"Это крупнейшая АЭ в Европе, там шесть энергоблоков стоит. А что мы должны сегодня делать, если ее захватили вооруженные террористы, нагнали туда технику. Если мы сейчас начнем "решать с ними отношения", то существует вероятность, что они примут решение ее взорвать". - заявил Данилов.

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Секретарь СНБО сказал, что в мире не хотят заниматься решением этой проблемы и МАГАТЭ "куда-то делась". Однако в Украине понимают, что можно сделать, чтобы этой проблемы не было.

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