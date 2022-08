Украина и ЕС согласовали позиции по новым санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовали позиции по новым санкциям против России.

Об этом сообщает его Twitter.

"Созвонились с Жозепом Бореллем. Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшую работу зернового коридора, чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласовали позиции по новым санкциям против России, поставкам оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках санкционного режима министры стран Европейского союза обсудят запрет выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации.

На этой неделе вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России с запретом на импорт российского угля.

Call with @JosepBorrellF. Ukraine and the EU are determined to ensure further functioning of the grain corridor to help the Middle East, Africa, and Asia. Cordinated positions on new sanctions on Russia, arms deliveries to Ukraine. Discussed the security situation in the Balkans.