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На конференции в Дании договорились о более чем €1,5 млрд помощи Украине

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Очередная помощь

На конференции в Дании договорились о более чем €1,5 млрд помощи Украине

Новина українською

На конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене было договорено предоставить Киеву дополнительную поддержку в размере более 11 миллиардов датских крон (1,5 миллиарда евро).

Как сообщает Jyllands-Posten, об этом на пресс-конференции по итогам конференции заявил министр обороны Дании Мортен Бодсков.

По его словам, средства могут быть израсходованы на закупку оружия для Украины или подготовку украинских военных, и эта сумма, вероятно, будет расти.

"Ряд стран (на конференции) также выразил желание поддержать (Украину), но сначала должны отправиться домой и обсудить это в своих парламентах", – пояснил он.

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Участники конференции также договорились о создании фонда для увеличения финансирования производства оружия – это будет заниматься Великобритания. Польша и Словакия анонсировали увеличение собственного производства оружия.

Кроме того, главы оборонных ведомств участников конференции в Копенганене обсудили мероприятия по разминированию Украины – возглавить этот процесс взялась Исландия, которая будет готовить миссию по разминированию.

Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции отметил, что доволен результатами конференции и не раз подчеркивал важность помощи Киеву в противостоянии с Россией.

Участники донорской конференции договорились провести вторую встречу в онлайн-формате в сентябре.

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В статье: война с Россией
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