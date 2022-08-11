Зеленский: Россия пробила дно в истории терроризма
Обращение президента
Telegram Zelenskiy / Official
Российская Федерация обстрелами территории Запорожской атомной электростанции "пробила дно" в мировой истории терроризма.
Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем видеообращении.
По его словам, мировому сообществу нужно действовать гораздо быстрее и жестче в отношении России из-за ядерного шантажа.
"Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС - это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто более так очевидно не использовал атомную станцию для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий", - отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что мир должен требовать, чтобы российские оккупанты покинули АЭС.
"Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", - добавил президент.
Популярное сейчас
- Университатя – Заря. АУДИО онлайн трансляция 2-го матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций
- Университатя - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Акценты. Шахтер, который мы потеряли
- Освободили село за три часа: ворвались на яростном фанатизме - ВИДЕО Нацгвардии
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО