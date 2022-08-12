Раненые плюс разрушения: россияне нанесли массированный ракетный удар по областям Украины
Орки свирепствуют
Николай Лукашук Telegram-канал
Ночью рашисты снова обстреляли Никополь и Марганец. В Марганце трое пострадавших, двое из них в больнице, как сообщили глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и председатель областного совета Николай Лукашук. Удар наносился из систем РСЗО. 11 ракетных обстрелов пережил этой ночью Краматорск. россияне били по частному сектору, по предварительной информации, орки повредили три жилых дома. По счастливому стечению обстоятельств, жертв и раненых нет.
россияне совершили ракетный обстрел Харькова. Предварительно было 5 "прилетов" в Слободском, Киевском и Новобаварском районах города, как сообщил мэр Игорь Терехов. Также в результате российских обстрелов сгорело поле украинской пшеницы в Сумской области. Фото опубликовал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Ущерб подсчитывается. Также в Сети были сообщения о шести взрывах в Запорожье и взрывах в Кременчуге. В Николаевской области ночью работала ПВО.
Популярное сейчас
- Отбор ЛЕ. АЕК Ларнака вышел на Днепр-1, Куцка подвел Слован, Мальме и Фенербахче отбыли номер
- Перес фанату Реала: Подписать кого? Криштиану? В 38 лет?
- Университатя – Заря. 3:0. Похоже всё...
- Непригоден для использования. В ОК Юг оценили статус моста в районе Каховской ГЭС
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО