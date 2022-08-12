  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ: россияне имеют частичный успех в результате наступления в направлении Горловки
В тренде

Генштаб ВСУ: россияне имеют частичный успех в результате наступления в направлении Горловки

Общие новости
(1 голосов)

Это ненадолго

Генштаб ВСУ: россияне имеют частичный успех в результате наступления в направлении Горловки

Новина українською

На Краматорском направлении враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не имел, отошел – об этом сообщает генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей традиционной суточной сводке.

Также враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Вымка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия у поселка Пески. Генштаб отмечает, что россияне имеют частичный успех в результате наступления в направлении Горловки.

Читайте такжеПлюс двести двухсотых россиян. Генштаб назвал потери оккупантов за 11 августа

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде