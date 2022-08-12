Генштаб ВСУ: россияне имеют частичный успех в результате наступления в направлении Горловки
Это ненадолго
На Краматорском направлении враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, успеха не имел, отошел – об этом сообщает генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей традиционной суточной сводке.
Также враг вел наступательные бои в направлениях населенных пунктов Вымка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, успеха не имел, отошел. После проведения перегруппировки возобновил наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели, отошли. Продолжаются боевые действия у поселка Пески. Генштаб отмечает, что россияне имеют частичный успех в результате наступления в направлении Горловки.
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