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ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами в Херсонской области

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ОК "Юг" на связи

ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами в Херсонской области

Генштаб ВСУ

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За сутки на юге украинские военные ликвидировали 19 орков, вражеские технику и склад боеприпасов. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в сводке за 11 августа.

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В направлении наших позиций и освобожденных населенных пунктов было нанесено 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Наших потерь нет. В то же время в результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому Николаевской области ранения получил местный житель.

Украинская авиация нанесла 2 удара: по опорному пункту врага неподалеку от Андреевки и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского. В сутки на юге враг потерял 4 единицы бронированной и автомобильной техники и склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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