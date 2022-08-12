Есть версия, что "хлопок" на аэродроме Саки совершил спецназ. Известно, сколько стоили уничтоженные самолеты
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9 августа на аэродроме "Саки" вблизи поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. Различные источники сообщают, что было уничтожены от 8 до 24 единиц российской авиатехники – преимущественно истребители и разведчики.
Опираясь на разные источники, Forbes подсчитал, что перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 млн – $850 млн.
По информации авторитетного The Washington Post, авиабазу в Крыму взорвали украинские спецназовцы. Издание сообщает об этом со ссылкой на украинского чиновника, он пообщался с газетой на условиях анонимности.
Украина официально не подтвердила, что ВСУ причастны к взрывам. В россии говорят, что их причина – халатность и возгорание складов с авиационными боеприпасами. Эта версия вызывает сомнения, потому что на первых видео с места и на спутниковых фото видно, что вблизи аэродрома почти одновременно прозвучало несколько взрывов, расстояние между которыми около 750 метров.
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