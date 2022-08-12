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Еще больше "подарков" – совсем скоро. Резников сообщил, что ВСУ получили от Британии новые M270

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Еще больше "подарков" – совсем скоро. Резников сообщил, что ВСУ получили от Британии новые M270

uk.wikipedia.org

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину приехали новые РСЗО М270:

"Великобритания пообещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыли новые РСЗО М270. Благодаря Бену Уоллесу и всему народу Великобритании! Ваша поддержка чрезвычайно важна для Украины. ВСУ умело использует это "пополнение" на поле боя. P.S. Еще больше "подарков" – вскоре".

M270 MLRS – американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе БМП "Брэдли" производства компании Vought. В общей сложности произвели около 1300 единиц M270 и более 700 000 ракет разного типа. Впоследствии основано производство в Европе и постепенно установкт стали поступать на вооружение армий стран-членов НАТО.

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В статье: война с Россией M270 MLRS M270
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