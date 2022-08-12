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Плюс исследовательский центр. Гендиректор Baykar хочет создавать в Украине новые модели Байрактаров

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Плюс исследовательский центр. Гендиректор Baykar хочет создавать в Украине новые модели Байрактаров

Getty Images / Global Images Ukraine

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Турецкая компания Baykar намерена построить в Украине не просто завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и создавать в Украине Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma — новый беспилотный истребитель. Об этом рассказал гендиректор Baykar Халук Байрактар ​​в интервью фонду "Повернись живим".

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Халук заявил, что видит Украину как стратегического партнера, хочет сделать производственной базой и имеет долгосрочные планы по совместным проектам. Baykar начала строительство фабрики в Украине, исследовательского центра и центра передового производства, где планируется производить все системы: не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение и т.д.

Он рассказал, что у компании уже есть структура и техническая инженерная команда, работающая в поддержку Украины.

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В статье: война с Россией Байрактар Bayraktar Повернись живим
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Источник:
Повернись живим

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