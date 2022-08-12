Кремль мог приказать уничтожить бригаду, которая зверствовала в Буче
Терроризм против террористов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии рф, вероятно, была уничтожена по решению Кремля. Именно военные из этой бригады причастны к зверствам в Киевской области, а именно в Буче. Об этом сообщает Институт изучения войны.
Кремль мог целенаправленно перебросить бригаду на Изюмское и Славянское направления, пытаясь избавиться от потенциальных свидетелей и обвиняемых.
Также аналитики считают, что поданные в военную прокуратуру россии и проверенные Bellingcat и Insider жалобы подтверждают случаи, когда призывников обманом принуждали занимать боевые позиции.
При этом семьи российских солдат не имеют доступ к полной информации, военных не обеспечивают питанием и медикаментами. В некоторых отчетах указано, что российские командиры приказывали бойцам идти на штурм без снаряжения и не говорили родственникам солдат об их гибели, также сообщает источник.
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